A primeira coisa que Pedro Marques , caso seja indicado para comissário europeu, terá de fazer, nem é arranjar casa: é mesmo ir estudar. "Marrar, ficar a saber tudo de cor", indica uma fonte ligada à Comissão Europeia. Nada de original, de resto: é isso que farão também os colegas. É que mesmo que lhe calhe uma pasta que conheça e domine bem, na última semana de setembro e na primeira de outubro, enquanto por cá se disputarem as Legislativas, Marques irá à prova oral dos comissários no Parlamento Europeu (PE).Não será o primeiro português a fazê-lo. O método já foi mais simples, mas desde 2004 – quando outro português, Durão Barroso, foi para presidente da comissão –, os comissários vão a exame. O primeiro português a fazer a prova foi Carlos Moedas. E também estudou. Já indicado por Pedro Passos Coelho, primeiro-ministro, já aceite por Jean-Claude Juncker, presidente da comissão, e com pasta já atribuída, passou todo o verão de 2014 em Bruxelas em contactos com os serviços, ou seja, com as direções-gerais da pasta que lhe cabia.Saiu-se bem na audição: foi o 3º classificado em 28. Mas a preparação estival justifica-se: já houve chumbos, e já houve também quem tenha perdido pelouros do portfólio original. "Nunca foi tão exigente", explica uma fonte portuguesa há muitos anos em Bruxelas.

Capa n.º 788