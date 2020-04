Entra em vigor esta quarta-feira – 15 de Abril de 2020 - a Portaria no 91/2020 de 14 de abril, veio, precisamente, definir em execução do referido n.o 2 do artigo 3.o da Lei n.o 4 -C/2020, de 6 de abril, os termos em que é efetuada a demonstração da quebra de rendimentos para efeito de aplicação do regime excecional a situações de incapacidade de pagamento das rendas habitacionais devidas a partir de 1 de abril de 2020 e até ao mês subsequente ao termo da vigência do estado de emergência.

E antes de nos debruçarmos sobre tais termos, para uma melhor compreensão da Portaria aqui em apreciação, importa, desde já, analisar a definição de dois conceitos sempre presentes na sua aplicação:

1) Agregado familiar do arrendatário, do estudante, do fiador e do senhorio:

Concebe-se, como agregado familiar do arrendatário, do estudante, do fiador ou do senhorio o conjunto de pessoas definido nos termos do artigo 13.o, n.os 4 e 5 do CIRS, ou seja:

O agregado familiar é constituído por:

c) O pai ou a mãe solteiros e os dependentes a seu cargo; d) O adotante solteiro e os dependentes a seu cargo.





a) Os cônjuges não separados judicialmente de pessoas e bens, ou os unidos de facto, e os respetivos dependentes;

b) Cada um dos cônjuges ou ex-cônjuges, respetivamente, nos casos de separação judicial de pessoas e bens ou de declaração de nulidade, anulação ou dissolução do casamento, e os dependentes a seu cargo;

E, desde que devidamente identificados pelo número fiscal de contribuinte na declaração de rendimentos, consideram-se dependentes:

a) Os filhos, adotados e enteados, menores não emancipados, bem como os menores sob tutela;

b) Os filhos, adotados e enteados, maiores, bem como aqueles que até à maioridade estiveram sujeitos à tutela de qualquer dos sujeitos a quem incumbe a direção do agregado familiar, que não tenham mais de 25 anos nem aufiram anualmente rendimentos superiores ao valor da retribuição mínima mensal garantida;

c) Os filhos, adotados, enteados e os sujeitos a tutela, maiores, inaptos para o trabalho e para angariar meios de subsistência;

d) Os afilhados civis.





2) Residência permanente do arrendatário e do estudante:

Constitui residência permanente do arrendatário e do estudante a habitação que se presume a correspondente à sua morada fiscal. De relevante, é ainda de evidenciar, o esclarecimento relativo às comunicações entre os arrendatários e os senhorios e, se for o caso, para ao Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I. P. (IHRU, I. P.), a realizar, preferencialmente, por correio eletrónico.

Posto isto, a presente portaria, tem por objeto as situações em que, em resultado da atual situação excecional provocada pela doença COVID -19, se verifique uma quebra de rendimentos superior a 20 % dos rendimentos, nos seguintes casos:



- Arrendatário de habitação, que constitua a sua residência permanente, quando a parte percentual do total dos rendimentos mensais dos membros do seu agregado familiar que é destinada ao pagamento da renda mensal da habitação seja superior a 35 %;



- Estudante com contrato de arrendamento para habitação situada a uma distância superior a 50 km da residência permanente do seu agregado familiar, para frequência de estabelecimento de ensino, quando a parte percentual do total dos rendimentos mensais dos membros do seu agregado familiar que é destinada ao pagamento da renda mensal da habitação seja superior a 35 %;



- Fiador de arrendatário habitacional que seja estudante e não aufira rendimentos do trabalho, quando a parte percentual do total dos rendimentos mensais dos membros do agregado familiar do fiador destinada ao pagamento da renda mensal da habitação do estudante seja superior a 35 %;



- Senhorio de arrendatários habitacionais, quando a quebra no rendimento mensal dos membros do seu agregado familiar decorra do não pagamento de rendas pelos seus arrendatários ao abrigo do regime excecional da Lei n.o 4 -C/2020, de 6 de abril, e o rendimento disponível restante desse agregado desça abaixo do valor do indexante dos apoios sociais.

Esta quebra de rendimentos superior a 20 % dos rendimentos, que corresponde à diminuição dos rendimentos em mais de 20 % decorrente de facto relacionado com a situação epidemiológica provocada pela doença COVID -19, deve ser demonstrada, como se passa a indicar:



1) No caso Arrendatário de habitação, que constitua a sua residência permanente, do estudante com contrato de arrendamento para habitação situada a uma distância superior a 50 km da residência permanente do seu agregado familiar, para frequência de estabelecimento de ensino, e do fiador de arrendatário habitacional que seja estudante e não aufira rendimentos do trabalho, pela comparação entre a soma dos rendimentos dos membros do agregado familiar no mês em que ocorre a causa determinante da alteração de rendimentos com os rendimentos auferidos pelos mesmos membros do agregado no mês anterior ou, nos casos a que se refere no número 2 infra, no período homólogo do ano anterior;





2) No caso dos senhorios, pela comparação entre a soma dos rendimentos dos membros do respetivo agregado familiar no mês em que se verifica o não pagamento das rendas devidas pelos seus arrendatários com os rendimentos auferidos pelos mesmos membros do agregado no mês anterior ou, nos casos a que se refere o número 3 infra, no período homólogo do ano anterior.





3) No caso de membros do agregado habitacional em que a maior parte dos seus rendimentos derive de trabalho empresarial ou profissional da categoria B do CIRS, quando a faturação do mês anterior à ocorrência da quebra de rendimentos não seja representativa, estes podem optar por efetuar a demonstração da diminuição dos rendimentos com referência aos rendimentos do período homólogo do ano anterior, mantendo–se o disposto no número 2 supra, para os restantes membros do agregado.

São considerados relevantes para efeito da demonstração da quebra de rendimentos a que se refere o artigo 4o da portaria em análise, que rege sob a epígrafe demonstração da quebra de rendimentos:





o valor mensal bruto, no caso de rendimentos de trabalho dependente;

o valor antes de IVA, no caso dos rendimentos empresariais ou profissionais da





categoria B do CIRS;





o valor mensal bruto, no caso de rendimento de pensões;





o valor das rendas recebidas, no caso de rendimentos prediais;





o valor mensal de prestações sociais recebidas de forma regular;





o valor mensal de apoios à habitação recebidos de forma regular, e







os valores de outros rendimentos recebidos de forma regular ou periódica.







Os rendimentos devem ser comprovados, com os seguintes documentos:







A) recibos de vencimento ou por declaração da entidade patronal, no caso dos rendimentos





de trabalho dependente





B) no caso dos rendimentos empresariais ou profissionais - o valor antes de IVA - são comprovados pelos recibos, ou, nos casos em que não seja obrigatória a sua emissão, pelas faturas







C) por documentos emitidos pelas entidades pagadoras ou por outros documentos que evidenciem o respetivo recebimento, nomeadamente obtidos dos portais da Autoridade Tributária e Aduaneira e da Segurança Social ou ainda pela declaração sob compromisso de honra do beneficiário, quando não seja possível a obtenção daquela declaração, atenta a natureza da prestação, no caso de rendimento de pensões, de rendimentos prediais, de prestações sociais, de apoios à habitação, ou outros rendimentos recebidos de forma regular ou periódica







D) no caso do Senhorio de arrendatários habitacionais, quando a quebra no rendimento mensal dos membros do seu agregado familiar decorra do não pagamento de rendas pelos seus arrendatários (ao abrigo do regime excecional da Lei n.o 4 -C/2020, de 6 de abril) e o rendimento disponível restante desse agregado desça abaixo do valor do indexante dos apoios sociais, o não pagamento de rendas ao senhorio em virtude do regime excecional da Lei n.o 4 -C/2020, de 6 de abril, é demonstrado por este através da correspondente comunicação do arrendatário.





Sempre que não seja possível a obtenção dos comprovativos do valor dos rendimentos empresariais ou profissionais da categoria B do CIRS, de pensões, de rendimentos prediais, de prestações sociais e de apoios à habitação os rendimentos podem ser atestados:



mediante declaração do próprio, sob compromisso de honra,







do contabilista certificado no caso de trabalhadores independentes no regime de





contabilidade organizada.





Os comprovativos dos rendimentos objeto destas duas supra mencionadas declarações devem ser entregues no prazo máximo de 30 dias após a data de comunicação ao senhorio ou do requerimento apresentado ao Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I. P. (IHRU, I. P.), consoante for o caso, salvo se a obtenção do comprovativo ainda depender, à data, de emissão por entidade competente para o efeito, caso em que esse facto deve ser comunicado ao senhorio ou ao IHRU, I. P., consoante for o caso, com indicação da data prevista para a respetiva obtenção.





Se forem entregues ou subscritos documentos que constituam ou contenham falsas declarações, as pessoas que procederem a tal emissão, são responsáveis pelos danos que venham a ocorrer, bem como pelos custos incorridos com a aplicação das referidas medidas excecionais, sem prejuízo de outro tipo de responsabilidade gerada pela conduta, nomeadamente criminal.