Ao final da tarde de 22 de agosto de 2013, Edgar Rodrigues da Costa e Sandro Marques chegaram de táxi ao aeroporto de Lisboa. Edgar vestia uma t-shirt amarela e preta, larga, com o número 13 nas costas, enquanto Sandro Marques usava um polo cinzento às riscas. Poucos minutos depois das 20h, dois jovens viagem de mão, enquanto o outro carregava um saco desportivo a tiracolo. Quando Edgar Costa e Sandro Marques foram ao seu encontro, os quatro abraçaram-se efusivamente. Pareciam um grupo de amigos que se reencontrava. Mas os seus objetivos eram outros: uma investigação conjunta feita nos últimos meses pela SÁBADO e pela televisão britânica ITV News apurou que os ingleses foram apenas dois dos recrutas angariados em Londres pelo grupo português e encaminhados para o grupo que viria a transformar-se no Estado Islâmico.



Lisboa foi então uma breve paragem para os dois jovens – Khavar Masood e Taroughi Haydari –, num processo gerido por três atores principais: Sadjo Turé, em Londres, Edgar Costa, em Lisboa, e Nero Saraiva, na Síria. O trio, com a ajuda de Sandro Marques, Celso Costa e Fábio Poças, formava um grupo a que chamavam de "umbrella corporation" que financiava a sua atividade através de uma fraude sistemática do sistema de benefícios sociais atribuídos pelo governo britânico.





