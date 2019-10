Uma das lutas mais renhidas das eleições legislativas de domingo juntou PS e PSD e envolveu quem ficaria com o 40º e último mandato do distrito do Porto. Os socialistas já tinham 17 e queriam alargar a margem para os sociais-democratas que, com 14, queriam reduzir diferenças e aumentar o número de deputados em relação às eleições de 2015 – quando conseguiram precisamente 14.

Coube ao PSD, através de Márcia Resende, a última vaga no Parlamento através do círculo eleitoral do Porto. De fora ficou Carla Sousa, do PS, por uma das mais pequenas margens da noite eleitoral: apenas 385 votos por mandato separaram as duas militantes de PS e PSD de entrarem ou não chegarem à Assembleia da República, o que se traduz em 0,04% das 934 mil pessoas que votaram no distrito do Porto.

Em Lisboa, o último mandato a ser atribuído foi ao PS – o seu 20.º nas listas do distrito da capital, Miguel Matos – e o próximo das listas a ficar de fora foi também do Partido Socialista: Miguel Cabrita, o 21.º na lista para o círculo eleitoral.



O secretário de Estado do Emprego no último Governo de António Costa deverá, mesmo assim, conseguir lugar no Parlamento por estarem à sua frente na lista do PS ministros que deverão manter lugares no próximo Governo - como é o caso de Mário Centeno ou Mariana Vieira da Silva - e daquele que deverá ser indigitado primeiro-ministro nesta legislatura, António Costa.

O último dos 48 mandatos de Lisboa a ser atribuído a um partido que não os socialistas foi a Alexandre Poço, o 12.º nome na lista do PSD ao círculo eleitoral. A diferença entre escolher Miguel Cabrita ou o 47.º deputado a ser eleito pelo círculo de Lisboa foi de 1474 eleitores - a que corresponde uma percentagem de votos de 0,13%.

Segundo o método D’Hondt - o sistema eleitoral utilizado em Portugal - para que um partido diferente pudesse eleger um deputado por Lisboa, seria necessário que o círculo eleitoral tivesse direito a 68 mandatos – mais vinte do que os atuais 48. O partido a entrar no Parlamento seria o Aliança, através do seu líder e cabeça de lista por Lisboa Pedro Santana Lopes, que colecionou 1,27% dos votos no distrito da capital – referentes a cerca de 14 mil votos.

Fazendo o mesmo exercício no Porto, a Iniciativa Liberal precisaria que o círculo eleitoral da Invicta tivesse direito a 58 mandatos para que o seu líder, Carlos Guimarães Pinto, pudesse ser eleito deputado. O novo partido elegeu em Lisboa o seu cabeça de lista, João Cotrim Figueiredo, e no Porto reuniu 1,52% dos votos – cerca de 14 mil eleitores.

O primeiro partido sem qualquer representação parlamentar nesta legislatura no distrito do Porto foi o RIR de Vitorino Silva, que reuniu 1,13% dos votos no círculo eleitoral – mais de 10 mil pessoas. Para que "Tino de Rans" fosse eleito no Parlamento era preciso que o círculo eleitoral do Porto elegesse 78 deputados – quase o dobro dos 40 que elege atualmente.

RIR, Aliança e MRPP elegeriam deputados se não existissem distritos

O método D’Hondt, criado pelo advogado belga Victor D'Hondt no século XIX, é caracterizado pela Comissão Nacional de Eleições como o sistema eleitoral "mais utilizado no mundo" e é conhecido por, tendencialmente, favorecer os partidos maiores – mesmo que assegure uma boa proporcionalidade entre votos e mandatos e seja relativamente fácil de aplicar em comparação com outros sistemas.

Para combater o possível favorecimento de partidos ditos "maiores", como PS e PSD, há uma lei em Portugal que corrige o método D’Hondt: no caso de dois partidos estarem igualados no número de votos para a atribuição do último mandato, este ficará com a lista com o menor número de votos na votação global.

No entanto, o que também não favorece os partidos "pequenos" são a quantidade de mandatos por distrito, que muitas vezes restringe círculos mais pequenos a terem apenas representados deputados de PS e PSD.

É o que acontece em Beja, Bragança, Évora, Guarda, Portalegre, Viana do Castelo, Vila Real, Viseu, Madeira e Açores, onde apenas uma ou das forças eleitorais conseguiram eleger deputados.

Caso o método D’Hondt fosse alargado a todo o território nacional - e fossem eliminados distritos e círculos eleitorais -, existiriam mais três partidos a entrarem no Parlamento e os grandes partidos perderiam representação.

PS, que conquistou 106 mandatos nestas eleições legislativas, teria apenas 90. PSD perderia apenas oito mandatos face aos que conquistou e teria 69 deputados no parlamento. O Bloco de Esquerda aumentaria de 19 para 23 mandatos e a CDU de 12 para 15.

As eleições dececionantes do CDS seriam menos, já que os centristas conquistariam 10 mandatos – o dobro dos que conseguiu nas legislativas deste domingo. E mesmo o PAN conseguiria aumentar para o dobro do que conseguiu, com 8 e não os 4 eleitos.

Os três estreantes na Assembleia da República – Iniciativa Liberal, CHEGA e LIVRE – não só conseguiriam voltar a eleger como aumentariam a contagem: IL e o partido de André Ventura elegeriam três deputados e o LIVRE de Rui Tavares e Joacine Katar-Moreira conseguiria dois.

E haveria também mais três partidos a entrarem no Parlamento: o Aliança, de Pedro Santana Lopes, que conseguiu 0,77% dos votos no país; o RIR de Vitorino Silva, conhecido como "Tino de Rans", conseguiria também um deputado graças aos seus 0,68%, e o PCTP/MRPP também elegeria um deputado pelos seus 0,68% nestas eleições.