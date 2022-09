Como Moedas manda em Lisboa

Os métodos de trabalho, as pessoas que o influenciam, a relação com a oposição, as promessas na gaveta e os anúncios que se preparam. Como foi o primeiro ano de Carlos Moedas na capital?

Pouco antes das 11h da manhã, num sábado a meio de agosto, Carlos Moedas chega ao Palácio da Mitra, em Marvila. Convocou todos os vereadores dos Novos Tempos (a coligação com que ganhou as eleições) para uma reunião. As últimas semanas antes das férias foram pródigas em pequenos casos e gafes. Da promessa de uma homenagem a Vasco Gonçalves, que Moedas teve de desdizer, às suspeitas sobre um alegado favorecimento a um promotor de uma festa autorizada pelo vereador Ângelo Pereira no Parque de Monsanto num dia em que o Governo tinha restringido fortemente os eventos ao ar livre pelo risco de incêndio.