Como Lisboa e Vale do Tejo se tornou o centro da infeção da covid-19

A covid-19 chegou a Portugal no início de março de 2020. No primeiro relatório da Direção-Geral de Saúde, datado de 3 de março, dava-se conta de quatro casos positivos: dois no Porto (Norte), um em Lisboa (Lisboa e Vale do Tejo) e um em Coimbra (Centro). Durante as semanas seguintes os casos na região Norte aumentaram de forma exponencial e muito mais timidamente no resto do país. A 1 de maio, com 24.987 casos confirmados no país, mais de metade (60%) dos casos confirmados concentravam-se na região Norte e Lisboa contabilizava menos de 25% dos testes positivos. Mas a partir de maio tudo começou a mudar e esta quarta-feira, com 17.527 casos positivos, LVT é a região portuguesa com mais casos confirmados.

Os números mostram como, a partir do início de maio, a esmagadora maioria de novos casos em Portugal foram detetados na região de LVT. A última vez que houve mais infetados por dia no Norte foi a dia 10 do mês passado. Desde então tem sido Lisboa a registrar, sistematicamente, o maior número de casos. Na verdade não foi raro o dia em que Lisboa tinha mais de 80% dos novos casos nacionais: no dia 1 de junho teve mesmo 98,5%.









A evolução de novos casos em Lisboa e Vale do Tejo foi de tal forma exponencial que em duas semanas apenas cinco países da União Europeia registaram mais casos que a região de Lisboa: Alemanha, Espanha, Suécia, França e Polónia. Ou seja, apenas uma região nacional teve mais novos casos do que maior parte dos países europeus. Entre o início de junho e a semana passada LVT teve mais casos do que Itália inteira.

Voltando ao início de maio, o Norte registava quase o triplo dos casos de infeção pelo novo coronavírus do que LVT. Desde então, com uma média de mais de 200 casos diários, a região que inclui a capital nacional tem vindo a ganhar terreno à região que tem registado menos de 100 casos diários desde 8 de maio.





Desde 1 de maio, Lisboa e Vale do Tejo somou mais 11.712 casos, passando dos 5.939 para os 17.527 que surgem no boletim da DGS desta quarta-feira. No mesmo período de tempo, o Norte registou um aumento de 2.613 casos, passando dos 14.867 para os 17.339.





A reviravolta nos concelhos e municípios

Desde o dia 6 de junho que os boletins epidemiológicos da Direção-Geral da Saúde não registam novos casos de infeção pelo SARS-CoV-2 nos concelhos do Porto, Matosinhos, Gondomar, Maia e Valongo. A exceção tem sido Vila Nova de Gaia que tem registado alguns casos diariamente (30 nas últimas duas semanas).

Vila Nova de Gaia é, inclusive, o único município a figurar entre os mais afetados no país. Os restantes quatro são na região de LVT.

Olhando para a evolução dos municípios notamos que a 1 de maio, o de Lisboa era o que tinha maior número de infetados (1.499). O top cinco era completado por Vila Nova de Gaia (1.404), Porto (1.237), Matosinhos (1.142) e Braga (1.079). 54 dias depois os concelhos com mais casos são Lisboa (3.238), seguido de Sintra (2370), Loures (1.707), Gaia (1.628) e Amadora (1.511).





O primeiro-ministro, António Costa, informou que este aumento exponencial em Lisboa é causado por algumas freguesias e concelhos (num total de 15). Mas que mesmo assim iam ser impostas novas regras na Grande Lisboa para conter a propagação do surto. Foi decretado o prolongamento do estado de calamidade na região e dada ordem para a PSP e a GNR punirem os ajuntamentos de pessoas em violação das novas regras em vigor: proibição de ajuntamentos superiores a 10 pessoas e de venda de bebidas alcoólicas em estações de serviço.

O primeiro-ministro assumiu que a situação é mais grave em cinco concelhos Lisboa, Amadora, Odivelas, Loures e Sintra, particularmente em 19 freguesias.





A incógnita sobre os casos ativos

Os estudos apontam os 14 dias como o período de latência da covid-19. Isso significa que ao fim de 14 dias a pessoa está curada, ou pelo menos perto de estar "livre" do vírus. Atualmente Portugal tem cerca de 12.500 casos ativos (tendo em conta o número total de casos confirmados e subtraindo os recuperados e mortos).

Olhando a partir de 1 de junho e acreditando que em alguns casos o vírus dure até três semanas no organismo, como hipotetizaram alguns estudos, vemos que LVT somou mais seis mil casos neste 23 dias. As restantes regiões tiveram crescimentos muito mais modestos. Podemos então concluir a partir desta análise informal que a maior parte dos casos ativos se situam na região da capital.

A SÁBADO tentou obter os dados que permitissem perceber quantos casos ativos existem por região, mas a DGS não respondeu às perguntas enviadas.

A evolução das mortes

Apesar de ter triplicado os novos casos de infeção por coronavírus e ter já ultrapassado o Norte, a verdade é que mais de metade das mortes se continuam a centrar no Norte (814 em 1.540). Lisboa, tem cerca de 20% do total de óbitos pela covid-19.

Desde 1 de maio, a região de Lisboa triplicou os casos positivos, mas o número de mortes apenas duplicou. Já no Norte, com um aumento muito mais modesto de novos casos, registou-se um aumento na ordem dos 40%.





A região do Norte é a mais populosa de Portugal e também uma das mais envelhecidas (só ultrapassada pelo Alentejo). Atualmente existem no Norte 140 idosos por cada 100 jovens, número que compara com os 50 a 60 idosos por cada 100 jovens registados no início da década de 90, o que pode explicar a taxa de letalidade elevada quando comparada a LVT, mais jovem e com mais meios de combate à covid-19.

Mais testes em LVT?

Nas últimas semanas, Donald Trump e António Costa referiram que quantos mais testes se realizam, mais casos positivos se encontram.

Portugal tem testado de forma algo caótica, com dias onde as amostras recolhidas são superiores a 14 mil (cinco dias em junho) e outros em que são tão baixas quanto 4.761 (11 de junho).

É plausível que a grande maioria dos testes se tem realizado em Lisboa, mas o Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge, responsável por processar os dados dos resultados dos testes covid-19, não disponibiliza a região onde estão a ser feitos os testes. A DGS também não respondeu ao pedido da SÁBADO feito neste sentido.



O que justificou este surto?



Foram detetados alguns focos locais em Lisboa que se tornaram particularmente preocupantes. Talvez a primeira chamada de atenção tenha sido aquele registado na zona da Azambuja e o interposto comercial. Estes casos espalharam-se por Lisboa e não foram registados como sendo daquela zona, mas sim de outras zonas habitacionais. Os empregadores foram chamados a reuniões com as autoridades de saúde para descodificarem os motivos deste surto localizado e delinearem estratégias de combate. Mas a verdade é que os casos continuaram a aumentar.



Lisboa foi até um caso especial na altura de desconfinar já que no início de junho os centros comerciais da região da capital foram impedidos de abrir ao mesmo tempo que os restantes.



Não havendo ainda estudos que permitam verificar quais os motivos para este aumento, há alguns acontecimentos que podem ter tido um papel importante na manutenção da situação em Lisboa. A capital foi palco de duas manifestações que concentraram centenas de pessoas. Uma delas no 1º de Maio onde, aparentemente, foram verificadas todas as medidas de distância física impsotas pela DGS. Já na segunda manifestação - contra o racismo -, notaram-se menos preocupações com as medidas de contenção, com pessoas mais próximas fisicamente.



Nas últimas semanas têm-se também verificado festas com várias dezenas e até centenas de participantes, como a festa na praia de Carcavelos com cerca de mil pessoas. Também há relatos de eventos com centenas de pessoas a acontecerem no Porto, Braga e Algarve. Uma delas, em Lagos, levou mesmo a um surto que já causou mais de 100 infetados no Algarve. Estas festas podem estar ligadas ao aumento de números de novos casos entre a população mais jovem.



Dezenas de imagens mostram também transportes públicos por todo o país onde as pessoas não têm espaço suficiente para manter a distância por irem cheios. Esta situação levou o líder do PCP a pedir que haja um reforço dos transportes públicos.