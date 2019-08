As duas crianças gémeas de 10 anos que foram retiradas aos pais, na semana passada - por viverem num quadro de violência doméstica e sem condições de habitabilidade, numa garagem na Amadora - nunca foram à escola. "Elas nem estão mal. Não se queixam. Não sabem ler – só uma coisinha ou outra que tentamos ensinar – mas sabem as horas, vão ao mercado e brincam com outras crianças no bairro", contou a mãe, Mariana Santos ao Correio da Manhã.

No Ministério da Educação não existe qualquer registo das meninas no sistema de ensino. O pai João Moura justifica, garantindo que tentou inscrever as filhas na escola, mas que não as aceitaram por não possuírem documentação (cédula de nascimento ou cartão de cidadão). As menores, que se encontram numa casa-abrigo por ordem do tribunal, numa situação normal, já teriam completado o 1.º ciclo do ensino básico. Agora como vão recuperar o tempo de escola perdido?

Gémeas devem permanecer juntas

"A questão escolar não é a parte mais complicada na vida destas miúdas, que viveram com falta de condições básicas e expostas a uma situação de violência. Tentando manter algum otimismo, estas crianças terão todas as capacidades, ferramentas próprias que lhes permitam aceder às competências de aprendizagem, como a leitura e a matemática. Elas vão ser integradas numa escola normal, até porque não há ensino especial para estes casos, e o importante é que sejam criadas condições para que elas tenham uma aprendizagem estimulante e estabilidade, que é a sua maior necessidade", diz à SÁBADO, José Morgado, psicólogo educacional.

As duas gémeas já estavam sinalizadas pela polícia desde 2013, quando tinham 4 anos, por exposição a violência doméstica, mas o Ministério Público não deu andamento ao processo. Esta situação é para José Morgado a mais dramática e incompreensível: "Se se tivesse feito alguma coisa há seis anos, ter-se-ia poupado esta tragédia. Mas não vale a pena chorar pelo leite derramado e estou convencido que, embora não se possa apagar da memória destas meninas todas as vivências até aqui, elas vão conseguir recuperar tanto a nível escolar como psicológico, se tiverem o apoio adequado. As crianças têm uma capacidade de resiliência brutal".

O tribunal decidirá o futuro das duas meninas, que se forem definitivamente retiradas aos pais, poderão ficar numa instituição ou numa família de acolhimento. "Pelo facto de serem gémeas é importante para a estabilidade delas permanecerem juntas", conclui o psicólogo.