A Comissão Técnica Independente (CTI) sobre os incêndios na região Centro, em Outubro, criada pelo parlamento, entregou esta terça-feira o seu relatório de conclusões na Assembleia da República, em Lisboa.O documento foi entregue, pouco depois das 17:30, pelo presidente da comissão e ex-reitor da Universidade do Algarve, João Guerreiro, numa audiência com o presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, em que estiveram presentes representantes de todos os grupos parlamentares.Só depois da audiência serão reveladas as conclusões sobre os incêndios de 15 e 16 de Outubro, que atingiram 27 concelhos da região Centro, fizeram 45 mortos e cerca de 70 feridos.Os incêndios destruíram total ou parcialmente cerca de 800 habitações permanentes, quase 500 empresas e extensas áreas de floresta nos distritos de Aveiro, Castelo Branco, Coimbra, Guarda, Leiria e Viseu.Esta CTI tem a mesma composição da anterior, que analisou os fogos de Junho, em Pedrógão Grande, distrito de Leiria, e que se alastrou a concelhos limítrofes, e a sua criação foi sugerida por Ferro Rodrigues e aceite pelos partidos no parlamento.O incêndio de Junho, em Pedrógão Grande e que alastrou a concelhos vizinhos, fez 66 mortos e 253 feridos, sete dos quais graves, destruiu meio milhar de casas e quase 50 empresas.