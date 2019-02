Para a Comissão Nacional de Proteção de Dados (CNPD), a revelação de quem são os doadores da plataforma de crowdfunding para a "greve cirúrgica" dos enfermeiros é permitida. A PPL, site em que foram criadas as campanhas de donativos para os enfermeiros, pediu um parecer à Comissão após ter sido notificada pela Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE).

"Nada obsta à disponibilização à ASAE da informação solicitada para a prossecução das atribuições e o estrito exercício das competências em que está legalmente investida", lê-se na resposta da CNPD, citada pelo Observador.

A ASAE pode "aceder ao registo dos beneficiários e dos apoiantes das operações de financiamento, abrangendo as categorias de informação e de dados pessoais". Deste modo, terá acesso à identificação completa dos apoiantes das quatro campanhas de crowdfunding.

A ASAE está a investigar as campanhas de crowdfunding da greve dos enfermeiros. Em entrevista dada no dia 10 de fevereiro, a bastonária dos Enfermeiros aludiu às identidades de quem faz esse financiamento, dizendo que a Comissão Nacional de Proteção de Dados se teria que pronunciar acerca da revelação dos financiadores.



"Os enfermeiros já são acusados de determinadas coisas e iriam ser acusados de ter divulgado ilegalmente dados pessoais", referiu Ana Rita Cavaco. "Se for legal, eu penso que se deve divulgar que as contribuições não vieram, como eu sei que não vieram, de grupos de interesses. (…) Devem ser revelados para combater a desinformação que algumas pessoas e comentadores, esses sim com motivações partidárias, estão a difundir em relação ao crowdfunding dos enfermeiros."