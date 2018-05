Pedro Sousa, antigo director de comunicação do Sporting e actual comentador da TVI, terá pedido em 2015 a Rui Rangel que intercedesse a seu favor junto de um colega que tutelava um processo laboral que o opunha ao clube de Alvalade. Segundo noticia o Correio da Manhã esta quarta-feira, foi José Veiga o intermediário da cunha pedida ao juiz. Em troca – segundo indícios do processo da Operação Lex –, Pedro Sousa ajudaria José Veiga a chegar ao antigo secretário de Estado do Governo PSD/CDS Sérgio Monteiro.

Desde 2013, altura em que foi afastado por Bruno de Carvalho, que Pedro Sousa tinha um litígio laboral com o Sporting. No processo, Pedro Sousa e Irene Palma – também afastada pelo clube – terão exigido cerca de 600 mil euros de indemnização, processo em que Pedro Sousa pediu ajuda a Rangel.

Para que José Veiga o ajudasse, o comentador terá prometido que dava ao antigo empresário de futebol acesso a Sérgio Monteiro, actual assessor do Fundo de Resolução do BES, para que este o ajudasse na compra do Banco Internacional de Cabo Verde.

Segundo o diário, o "trunfo" de Pedro Sousa era a mulher, Patrícia Galo, que conhecia Sérgio Monteiro – por ter sido assessora de Carlos Moedas no Governo – e poderia influenciá-lo e tentar que o banco fosse vendido a José Veiga.

Escutas telefónicas de conversas entre Pedro Sousa e José Veiga foram essenciais para descobrir o pedido de favores, presente na investigação da Operação Lex.