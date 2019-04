A ANTRAM não está disposta a negociar enquanto se mantiver a greve. O SNMMP vê na greve a única arma para ganhar poder negocial com o Governo. Sindicatos estão de costas voltadas.

Portugal vive uma crise energética devido a uma greve em que os sindicatos não se entendem. De um lado, encontra-se a Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM), sindicato organizado com décadas de existência e de diálogo com o Governo. Do outro, o Sindicato Nacional de Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP), um sindicato com pouco mais de quatro meses e que se apresentou com um estrondo, sendo responsável pela seca de combustíveis em centenas de bombas espalhadas pelo país. A ANTRAM garante que não negoceia enquanto houver greve. Já o SNMMP não vê outra alternativa que não negociar durante a greve. E o que separa estas duas estruturas que estão em lados diferentes da barricada? As condições sob as quais devem ser feitas as exigências.



A ANTRAM recusa-se a iniciar as negociações com o SNMMP enquanto durar a paralisação, considerando que as negociações com o Governo apenas devem ser feitas em clima de paz. Já o novo sindicato prefere uma abordagem mais radical, paralisando ao máximo o funcionamento do país para aumentar o seu poder de negociação.



A ANTRAM esteve reunida esta terça-feira com representantes do Ministério da Economia e do Ambiente (que tem a tutela da Energia) de forma a analisar a situação de greve e possíveis consequências. Depois do encontro, a associação enviou um comunicado onde informava que lhe havia sido pedido pelas tutelas que negociasse com o "sindicato bebé", mas revelou igualmente que apenas iria dar início às negociações se o SNMMP respeitasse os serviços mínimos decretados pelo Governo e se mostrasse disponível para terminar a greve.



O novo sindicato não está pronto para desistir. As principais reivindicações destes motoristas de matérias perigosas estão relacionadas com o reconhecimento da categoria profissional e uma revisão salarial e o sindicato considera que a única forma de se fazer ouvir pelo Governo é através da paralisação. "Quando os médicos e os enfermeiros fazem greve também prejudicam as pessoas. As greves são assim", lembrava António Medeiros, dirigente do SNMMP, esta terça-feira aos jornalistas.





Saiba onde ainda pode abastecer o carro Os dados recolhidos pela plataforma Voluntários Digitais em Situações de Emergência ( VOST Portugal) demonstram que já são cerca de 150 postos que estão sem combustível, em virtude da greve dos motoristas de matérias perigosas.

Este sindicato foi criado há poucos meses, no final de 2018, e a sua fundação é posterior à publicação de um novo contrato colectivo de trabalho que esteve a ser negociado durante dois anos pela ANTRAM e pela Federação dos Sindicatos de Transportes e Comunicações, sindicato com ligações à CGTP.O SNMPP foi então criado após a ANTRAM conseguir uma vitória com a contratação coletiva. Pedro Henriques, vice-presidente do SNMMP, garantiu que está disposto ao diálogo e que a ANTRAM se manifestou disponível para o fazer, na reunião entre sindicatos e Governo na noite desta terça-feira.A ANTRAM não rejeita as pretensões deste novo sindicato. Apenas não concorda com a forma como estão a ser feitas as reivindicações. Gustavo Duarte, presidente da ANTRAM, reafirmou à Lusa que não negoceia em contexto de greve e que está disposto ao diálogo, mas só se o sindicato desconvocar a greve. "Ninguém é insubstituível, se não há trabalhadores há militares, há alternativas para fazer o mesmo trabalho e há muita gente (dos profissionais do setor) que quer trabalhar", avisou.A resposta de Pedro Henriques, da SNMMP, foi que não faz sentido a ANTRAM dizer que só dialoga sem greve, porque o sindicato está "há 20 anos a tentar negociar e nada aconteceu".O Governo aprovou rapidamente uma requisição civil e decretou serviços mínimos para Lisboa e Porto, tendo o primeiro-ministro António Costa decretado, esta quarta-feira durante o debate quinzenal, a possibilidade de alargar os serviços mínimos a outras regiões Os ministros da Administração Interna e do Ambiente e da Transição Energética declararam esta terça-feira ao fim do dia a "situação de alerta" que ficará de pé até às 23h59 de domingo (21 de abril) Mais tarde, e já depois de uma reunião com Pedro Nuno Santos, o negociador-mor de Costa, ficaram decretados serviços mínimos que dizem respeito ao abastecimento de aeroportos, hospitais e grandes centros de consumo . Mas a ANTRAM fincou de novo o pé e não abdicou das suas pretensões iniciais: "Esta reunião não servia para haver acordo. Servia para definição dos serviços mínimos, para que a população não sofra o que tem sofrido nos últimos dias. Parece-me que temos uma clarificação quanto a isso. A ANTRAM sempre esteve disposta a negociações, mas fora de um contexto de greve".De acordo com o despacho que declara a situação de alerta para o período compreendido entre o dia 16 de abril e o dia 21 de abril, os serviços mínimos garantem o abastecimento normal de combustíveis aos hospitais, bases aéreas, bombeiros, portos e aeroportos, como se não houvesse greve.