Fernando Negrão diz que no caso da votação do imposto sobre combustíveis procedeu "como sempre". Mas não explicou como. Nem se tem condições para ficar.

Uma notícia da Lusa lançou o caos no PSD. Segundo uma fonte da direcção, Rui Rio está furioso com a forma com o seu partido aprovou a proposta do CDS para acabar com o adicional do imposto aos combustíveis, uma decisão que teria sido aprovada "à revelia" da direcção do partido.



Fernando Negrão, líder da bancada do PSD, não entra em pormenores sobre a forma como se articulou - ou não - com a direcção do partido e prefere pôr em causa a fonte da notícia.



"A direcção é uma entidade abstrata que não produz opiniões", disse Negrão aos jornalistas que o esperavam no final do plenário.



Fernando Negrão disse ainda que procedeu neste caso "como sempre" no que toca à articulação com Rui Rio. Mas não explicou em que consiste esse procedimento.



FOI A QUINTA VEZ QUE O PSD VOTOU A FAVOR DA PROPOSTA DO CDS



Uma coisa é certa: esta foi a quinta vez que o PSD votou favoravelmente a proposta do CDS para eliminar o adicional ao ISP.



A mudança que permitiu viabilizar a proposta dos centristas foi no sentido de voto da esquerda.



Fonte próxima de Rui Rio limitou-se a garantir à SÁBADO que "o tema não foi discutido na reunião da comissão permanente do partido", justificando assim a surpresa do líder perante o voto da bancada.



Como esta semana houve jornadas parlamentares, os sociais-democratas não tiveram a habitual reunião de bancada onde se discutem os sentidos de voto em relação às votações da semana, pelo que não ficou claro em que momento terá sido definido o voto favorável do PSD.



Ainda assim, o sentido de voto do PSD tinha sido amplamente noticiado, com vários jornais a darem conta de uma "coligação negativa" da esquerda à direita que permitiria acabar com o imposto que pesa cerca de 6 cêntimos por litro de gasóleo.



Do ponto de vista da direcção de Rio, o problema desta votação está no facto de abrir porta à perda de uma receita substancial que pode pôr em causa as contas públicas, podendo mesmo ser ilegal por não respeitar a norma travão que impede que leis tenham impacto directo nas receitas do Orçamento do Estado.



É que o PSD tinha também ontem a votação uma proposta para acabar com o adicional do imposto sobre produtos petrolíferos, mas tratava-se apenas de um projecto de resolução. Ou seja, era uma recomendação não vinculativa ao Governo. Além disso, a medida estava construída para garantir a neutralidade fiscal, compensando o fim da taxa com o IVA.



O que foi aprovado tem força de lei para acabar com a taxa adicional, mas ainda terá de ser debatido e aprovado na especialidade.



De resto, Negrão remeteu a discussão para a especialidade.



NEGRÃO FRAGILIZADO



O que Fernando Negrão não quis dizer foi se ainda sente ter condições para continuar a liderar a bancada do PSD.



Com a bancada fragmentada entre opositores e apoiantes de Rio, Negrão - o nome proposto por Rui Rio para suceder a Hugo Soares - já chegou fragilizado ao lugar. Foi aprovado com apenas 39% dos votos.



Depois disso, Fernando Negrão entrou em contradição com Rui Rio por três vezes, dando uma imagem de descoordenação.



Primeiro foi a divergência sobre o fim do corte nos vencimentos dos gabinetes políticos. Negrão era contra, Rio a favor.



Depois a eutanásia, Rio era a favor e Negrão contra.