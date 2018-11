Trabalhadores da CP, EMEF e IP defendem negociação de melhores condições de trabalho em protesto de 24 horas.

Os trabalhadores da CP, da EMEF e da Infraestruturas de Portugal (IP) vão fazer uma greve de 24 horas no dia 7 de dezembro, em defesa da negociação de melhores condições de trabalho, foi esta terça-feira anunciado pela FECTRANS.



"Decidimos fazer esta greve no mesmo dia nas três empresas porque o Governo continua a não dar resposta a uma reivindicação comum que é a de negociar melhores condições para estes trabalhadores", disse à agência Lusa José Manuel Oliveira, coordenador da Federação dos Sindicatos dos Transportes e comunicações (FECTRANS).



O sindicalista lembrou que o Governo nem sequer está a cumprir os acordos que tinha estabelecido com os sindicatos no sentido de ser desenvolvida uma negociação com vista a dar resposta às reivindicações dos trabalhadores, que têm levado à concretização de várias greves ao longo do ano.



Referiu, como exemplo, o acordo estabelecido em Fevereiro para a CP, que previa a negociação de medidas para entrarem em vigor em Outubro, mas que não resultou em nada, dado que não houve reuniões entre Abril e 14 de Novembro, data em que ainda não foram apresentadas propostas.



A greve foi decidida após a realização de plenários em vários pontos do país.