Quatro instruendos que participaram no curso 127 dos Comandos, durante o qual morreram Hugo Abreu e Dylan da Silva, estão a ser investigados por declarações falsas proferidas em tribunal. Três destes elementos integravam o grupo de Hugo, o jovem que morreu no dia 4 de setembro de 2016, durante a realização da Prova Zero, no Campo de Tiro de Alcochete. O outro soldado fazia parte do pelotão de Dylan, internado nesse mesmo dia e que morreu uma semana depois no Hospital Curry Cabral.

Segundo o Público, o procurador José Niza e a magistrada que o substituiu, Isabel Lima, pediram a abertura de inquéritos-crime no Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa. Os quatro instruendos foram determinantes para sustentar a acusação, ao relatarem episódios decorridos no primeiro dia da instrução. Em tribunal, os soldados – que continuam militares, mas não nos Comandos - alegaram não se lembrar do que tinham dito e não relataram os eventos da mesma maneira que o tinham feito na fase de inquérito.