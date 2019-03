Colisão frontal faz um morto e corta Avenida Marginal na Cruz Quebrada

Alerta foi dado às 09h04. Avenida Marginal está cortada nos dois sentidos. Vítima mortal é um jovem de 24 anos.

Um jovem de 24 anos morreu e um homem ficou com ferimentos ligeiros este domingo na sequência de uma colisão violenta entre dois carros na Avenida Marginal na zona da Cruz Quebrada. A Avenida Marginal está cortada nos dois sentidos.



Alerta foi dado às 09h04 e no local estão vários elementos dos bombeiros do Dafundo, a PSP e um veículo de emergência do Hospital São Francisco Xavier.



O ferido foi transportado para o hospital São Francisco Xavier.