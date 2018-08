O acidente em Mira causou ainda um ferido grave e sete ligeiros.

Uma colisão este domingo entre três veículos em Mira, no distrito de Coimbra, provocou a morte de duas crianças. De acordo com o Correio da Manhã, o acidente causou ainda um ferido grave e sete ligeiros.



O alerta foi dado cerca das 10h20. No local estão 42 operacionais, auxiliados por 14 veículos terrestres e um meio aéreo, refere o jornal.



Em actualização.