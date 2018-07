Dois mortos em acidente em Coimbra

Colisão entre duas viaturas aconteceu no acesso ao IC6, na zona de Candosa, Tábua.

Duas pessoas morreram esta segunda-feira após uma colisão entre duas viaturas no acesso ao IC6, na zona de Candosa, que pertence a Tábua, Coimbra.



A notícia está a ser avançada pelo Correio da Manhã, que confirmou a ocorrência junto a fonte do CDOS de Coimbra.



As autoridades receberam o alerta às 7h55. Sete viaturas estiveram no local, incluindo GNR e Bombeiros, com 20 homens.



(Em actualização)