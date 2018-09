Colisão entre duas carrinhas ocorreu na localidade de São João da Ribeira, no sentido Louriçal-Pombal. Operações de socorro continuam em curso e pode não haver sobreviventes.

Uma colisão entre duas viaturas de transporte de mercadorias e de passageiros , na localidade de São João da Ribeira, fez pelo menos oito vítimas mortais. O número de vítimas está a ser avançado pelo Correio da Manhã. No local encontram-se 31 operacionais, apoiados por 13 viaturas, sendo que continuam a decorrer os trabalhos de socorro e o desencarceramento das vítimas. Quatro corpos já foram retirados do local do acidente.



Ao Público, o acidente envolveu uma carrinha com capacidade para transportar sete pessoas e outra com capacidade para transportar seis. Os bombeiros descreveram o acidente como "muito grave" e fonte da GNR admite que o número de vítimas pode sofrer alterações. O Comando Distrital de Operações de Socorro de Leiria assegurou que não há sobreviventes do acidente, em declarações ao Diário de Notícias.



As razões do violento acidente ainda não são conhecidas. O alerta foi dado às 07h04 e o trânsito mantém-se cortado.



O IC8 faz a ligação entre a A 17, junto ao Outeiro do Louriçal (Pombal), e a A 23, perto de Vila Velha do Ródão.