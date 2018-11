Decisão do Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental tem cerca de seis meses. Sindicato Independente dos Médicos diz que há desigualdade no acesso à saúde e vai apresentar caso à ERS. - Portugal , Sábado.







Em resposta à SÁBADO, o CHLO "informa que as colheitas para análises de rotina são agendadas nos serviços de internamento, para serem colhidas por Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica (TSDT) da Patologia Clínica, em dias alternados".

Relativamente a doentes ambulatórios, o CHLO garante que as análises de rotina são realizadas "em todos os dias úteis e em horário alargado". Por outro lado, as colheitas de urgência de em doentes internadas são feitas "pelos serviços de internamento em qualquer dia e a qualquer hora", esclarece.

O CHLO declara ainda que está a haver uma "restruturação no âmbito das colheitas de rotina". "Até 31/08/2018 o CHLO tinha 296 horas de TSDT na Patologia Clínica e a partir de 1/09/2018 passou a contar com 455 horas de TSDT", comunica a administração.



Com Cátia Andrea Costa.