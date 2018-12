O movimento dos coletes amarelos pediu a alguns dos manifestantes que colocassem drones a circular junto do aeroporto da capital para interromper tráfego aéreo.

O Movimento Coletes Amarelos Portugal pediu, através de um grupo de WhatsApp, que sejam postos a circular drones perto do aeroporto de Lisboa, para interromper o tráfego aéreo. A ideia é fazer algo semelhante ao que aconteceu esta quarta-feira no aeroporto de Gatwick, em Londres.



"Já estão os drones a circular em Inglaterra, no aeroporto. Quero ver o mesmo a acontecer aqui em Portugal. Quero ver os drones no ar aqui no aeroporto para a gente parar isto tudo", afirmou um membro do grupo de um grupo de WhatsApp onde se prepara a manifestação desta sexta-feira.



"Bora pessoa, vamos pôr os drones no ar", pede um dos elementos com grande entusiasmo.



Contactada pela SÁBADO, a PSP disse não estar ainda ao corrente destes pedidos.



Drones nas imediações de aeroportos "é crime"

O regulamento da Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC) proíbe o voo destes aparelhos a mais de 120 metros de altura e nas áreas de aproximação e descolagem de um aeroporto, incluindo coimas relacionadas com drones. Contudo, as ideias que surgem nos grupos estão fora da área de actuação da ANAC, porque configuram um crime inscrito na moldura penal.



"É um acto terrorista", esclareceu fonte oficial da ANAC. "Trata-se de um apelo ao terrorismo. E os atentados aos transportes aéreos ultrapassam a ANAC."