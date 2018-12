Manifestações dos coletes amarelos causam poucos transtornos

Protestos coletes amarelos PSp Foto: PSP

Tudo o que precisa saber sobre o protesto dos coletes amarelos Movimento inspirado nos protestos sociais em França quer parar Portugal esta sexta-feira. Há manifestações em 25 pontos e a PSP apelou ao civismo. E há quem tenha pedido que o tráfego aéreo seja interrompido com o uso de drones. - Portugal , Sábado.

Em Lisboa, os coletes amarelos ocupam vias do Marquês de Pombal, dificultando o trânsito na zona. pic.twitter.com/t9OBEaHbtV — Revista SÁBADO (@revistaSABADO) December 21, 2018

As manifestações dos "coletes amarelos" que prometem parar Portugal já se fazem sentir ao início da manhã. Há engarrafamentos em Setúbal, nas entradas nortes em Braga e também em Faro.2 pelotões de ordem pública, uma equipa do corpo de intervenção, 12 patrulhas moto, seis auto, um posto móvel e dez patrulhas de investigação criminal, segundo o Observador.Já há alguns coletes amarelos na rotunda do Marquês de Pombal. Os manifestantes não têm autorização da PSP para estar neste local, como se pode ver neste gráfico da PSP, divulgado esta quinta-feira passada, um dia antes da manifestação.Na ponte 25 de Abril não há sinais de manifestantes. Os poucos coletes que se avistam são utilizados pela polícia.Em Alverca não se verificaram ajuntamentos superiores a duas pessoas.O trânsito está a fluir nos principais acessos à cidade, para onde estavam previstos protestos: autoestradas 8 (Oeste) e 1 (Norte), Itinerário Complementar (IC) 9 e nas pontes 25 de Abril e Vasco da Gama.Dezenas de pessoas reúnem-se na rotunda do Marquês de Pombal e vai causando pequenas interrupções no tráfego, passando pelas passadeiras da forma mais lenta possível.No Porto, até cerca das 7h30, mais de 100 manifestantes chegaram à rotunda do Nó de Francos, no acesso à cidade, onde estão a ser distribuídos panfletos aos condutores, alguns dos quais reclamam por terem de abrandar. "Chega de gozar com o povo", é uma das frases do panfleto, que contém as revindicações dos promotores do protesto, segundo a agência Lusa.Há distúrbios na Avenida do Bessa, no Porto, com peões a passarem nas passadeiras de forma intermitente, apra atrasarem o trânsito. Há também manifestantes na AEP para a rotunda de Francos, com a polícia a conter os manifestantes no passeio.Num grupo dos coletes amarelos do WhatsApp, um utilizador colocou um vídeo de como tinham parado os carros no meio da estrada, criando uma longa fila à entrada para a Ponte 25 de Abril.