A Polícia Judiciária apreendeu 52.000 doses individuais de cocaína que vinha da América do Sul em sacos de rebuçado. Suspeito está em prisão preventiva.

A Polícia Judiciária deteve um cidadão estrangeiro suspeito de ter traficado estupefacientes. As autoridades apreenderam elevadas quantidades de cocaína que vinha escondida sob a forma de bombons. Os estupefacientes vinham dentro de um saco com aspecto de resguardo de goluseimas onde se podia ler "Ouro Branco".



A Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da Políca Judiciária procedeu à identificação e detenção de um cidadão estrangeiro suspeito do crime de tráfico ilícito de estupefacientes, avisa esta quinta-feira a autoridade através de comunicado.



O suspeito vinha de um país assinalado como "de risco", tendo sido sujeito ao controlo que regularmente é exercido sobre os movimentos de passageiros com origem destes países.



Como mostram as imagens, a cocaína vinha enroalada em pequenos sacos de plástico e embrulhadas em papel de rebuçado dourado. O nome que vinha na embalagem "ouro branco" será uma referência ao facto de o que vinha dentro do embrulho ser de valor e de cor esbranquiçada.



Havia ainda sacos onde vinha o material onde se podia ler "Sonhos de Valsa". Veja as imagens do material na fotogaleria acima.



Refere o comunicado enviado pela Polícia Judiciária que "na posse do detido foi apreendida elevada quantidade de cocaína dissimulada em bombons, transportada em bagagem desde um país da América do Sul para Lisboa". Caso tivesse chegado aos "circuitos ilícitos de distribuição", a mercadoria transportada seria suficiente para "a composição de pelo menos 52.000 doses individuais".



O detido tem 30 anos e foi presente ao primeiro interrogatório judicial de arguido, tendo ficado em prisão preventiva, como medida de coacção.



A investigação prossegue a cargo da Polícia Judiciária.