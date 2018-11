Além da droga apreendida na sede da Juve Leo, as autoridades descobriram cocaína em casa de dois arguidos no caso das agressões à equipa do Sporting, em Alcochete.

As agressões aos jogadores do Sporting em Alcochete motivaram várias buscas e levaram à descoberta de cocaína na sede da claque Juventude Leonina, e em casa de dois arguidos.



De acordo com a acusação do Ministério Público, a que a SÁBADO teve acesso, durante as buscas à sede da Juve Leo foram encontradas 15,62 gramas "dentro de um saco de um produto que reagiu positivo a Cocaína, encontrado dentro de um recipiente com arroz". O frasco estava dentro de um sótão, por cima da casa-de-banho, cuja porta estava fechada e trancada.



O Ministério Público ressalva ainda que só "Mustafá", ou Nuno Mendes, o líder da Juve Leo e a sua companheira tinham acesso ao sótão, através de um escadote móvel. A droga encontrada tinha 18,9 de grau de pureza e dentro do mesmo espaço, foi encontrado um bongo "usado para fumar estupefaciente".



A companheira de Mustafá também foi constituída arguida. Ela e o líder da claque estavam dentro da sede da Juve Leo quando esta foi alvo de buscas, no dia 11 de Novembro. Além da cocaína, descobriu-se "ainda produto estupefaciente que provavelmente será Haxixe e que foi lançado para o solo por vários indivíduos não identificados".



Além dos crimes relacionados com as agressões em Alcochete, Mustafá está indiciado pelo crime de tráfico de estupefacientes. Contudo, também foi encontrada droga em casa de dois arguidos. Num caso, as autoridades descobriram "um embrulho em plástico transparente, com um produto presumivelmente estupefaciente do tipo cocaína, com peso bruto aproximado de 4,5gramas, do tipo cocaína".



Em casa de outro arguido, foram apreendidas outras cinco gramas do que se suspeitou ser cocaína. Todas as análises realizadas concluíram que se tratava de droga: um dos arguidos tinha 3,61 gramas com 50,7 de grau de pureza em casa, e outro possuía 4,715 gramas com 34,2 de grau de pureza.