A medida de suspensão provisória que se inicia esta sexta-feira engloba os bairros de Alfama/Mouraria/Castelo, Madragoa e Bairro Alto, entre outros.

Os registos de alojamento local (AL) para algumas zonas de Lisboa foram, esta sexta-feira, bloqueados. A medida de suspensão, avançada pela Câmara Municipal de Lisboa, engloba os bairros de Alfama/Mouraria/Castelo, Madragoa e Bairro Alto, mas abrange também as zonas do Príncipe Real, Bica, Chiado, Santa Engrácia e parte da Graça.

O novo regime foi publicado esta quinta-feira em Boletim Municipal, depois de aprovado pelo município e assembleia municipal mas já havia sido prometido pelo presidente da Câmara Municipal, Fernando Medina.

A suspensão para estas zonas, alvo de forte procura pelo AL, é provisória, uma vez que não existe regulamento previsto na lei que defina as áreas e regras de contenção, mas deverá ser alterado no prazo máximo do ano – a autarquia já afirmou que o mesmo deverá estar pronto nos próximos seis meses.

Mas nem toda a gente sabe que a medida é provisória. Ao jornal Público, o presidente da Associação do Alojamento Local em Portugal (ALEP), Eduardo Miranda, referiu que "ainda há muitas pessoas que não entenderam que a recente decisão da assembleia municipal por proposta da câmara era apenas uma medida provisória de suspensão de novos registos até que se faça o regulamento", descrevendo este como "a peça fundamental que dirá quais são as zonas de contenção e as regras para as mesmas".

No passado dia 22 de Outubro, Medina apontou que este regime permitirá "distinguir as situações de forma mais fina". " Se houver um pedido de licenciamento de alojamento local para um prédio degradado, isso é uma boa decisão", exemplificou o autarca, acrescentando que não serão proibidos licenciamentos de AL em fracções usadas actualmente para escritórios.

Eduardo Miranda refere ao Público que o regulamento deve "contemplar excepções", como situações que não causam pressão habitacional, "mesmo em zonas de contenção com maior concentração". O presidente da ALEP considera ainda a criação de um "sistema de gestão quantitativa e selectiva do crescimento, favorecendo situações que se encaixem nas políticas públicas", indicando que um regulamento com regime apenas de suspensão seria "um cenário pobre e contraproducente".

A lei refere que as mesmas áreas de contenção terão de ser reavaliadas, no mínimo, de dois em dois anos.