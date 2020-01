Juiz Cláudio Monteiro troca Tribunal Constitucional pelo Supremo Tribunal Administrativo

Cláudio Monteiro renunciou na quinta-feira ao mandato de juiz do Tribunal Constitucional (TC), de acordo com uma declaração do presidente do TC, Manuel da Costa Andrade, publicada no Diário da República.

Na declaração publicada no DR eletrónico, ainda com a data de 16 de janeiro, pelo presidente do TC não são apresentados motivos da renúncia. Segundo o perfil profissional de LinkedIn do juiz, consultado pela SÁBADO, a renúncia deu-se devido à sua passagem para o Supremo Tribunal Administrativo enquanto juiz conselheiro. A mudanças de posto deu-se logo no mês de janeiro.



Com a saída de Cláudio Monteiro eleva-se para dois o número de juízes que saem do Palácio Ratton, após a renúncia, em julho de 2019, da juíza conselheira Maria Clara Sottomayor.