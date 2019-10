Cidadão envolvido em incidente com António Costa será ex-autarca com ligações ao CDS

pelo CDS-PP na antiga freguesia de São José e o filho será

O cidadão que, na tarde desta sexta-feira, abordou o primeiro-ministro, António Costa , numa arruada em Lisboa, acusando o secretário-geral do PS de estar de férias quando foram os incêndios em Pedrógão Grande , estará relacionado com o CDS. Joaquim Elias foi eleito autarcaA informação foi veiculada nas redes sociais pelo deputado socialista do PS Miguel Coelho. Uma outra fonte com experiência autárquia, que não quis ser identificada, também garantiu ao Observador tratar-se de Joaquim Elias.Esta tarde, depois do incidente, o secretário-geral do PS acusou a "direita" de ter "plantado" um homem no final da arruada socialista para o "caluniar" sobre os incêndios de Pedrógão Grande de junho de 2017."É seguramente um senhor que estava ali para provocar, repetindo uma mentira sobre uma situação que constituiu uma tragédia do País", declarou aos jornalistas, considerando "repugnante que alguém utilize a campanha eleitoral para o atacar com uma calúnia"."É vergonhoso como a direita recorre a golpes tão baixos", disse, antes de sustentar a tese de que aquele incidente foi montado contra si.Interrogado se este incidente poderá marcar a sua campanha eleitoral, o secretário-geral do PS respondeu: "Marca seguramente quem plantou aquele senhor para fazer uma provocação insultuosa"."Esse tipo de calúnias circulou nas redes sociais. Estamos perante uma daquelas campanhas negras em que PSD e CDS se tornaram especialistas", disse, numa alusão a fake news.Ao final da noite, o PS anunciou que vai apresentar uma queixa-crime por difamação contra o autor das afirmações e uma "contra terceiros".