O IPMA prevê para esta terça-feira no continente céu geralmente pouco nublado, apresentando-se muito nublado no litoral oeste até meio da manhã e aumentando temporariamente a nebulosidade durante a tarde, com condições favoráveis à ocorrência de trovoada, em especial no interior.Estão também previstos aguaceiros durante a tarde, que podem ser de granizo, sendo dispersos e pouco frequentes na região sul.A previsão aponta também para vento fraco, predominando do quadrante leste, temporariamente de oeste durante a tarde, soprando por vezes moderado e neblina ou nevoeiro matinal no litoral oeste e no Alentejo, persistindo para a tarde em alguns locais da faixa costeira.As temperaturas mínimas no continente vão oscilar entre os 14 graus celsius (Viana do Castelo, Braga, Bragança, Guarda, Évora, Beja e Setúbal) e os 18 (Faro e Portalegre) e as máximas entre os 21 (no Porto e em Viana do Castelo) e os 32 (em Santarém).Em Lisboa, as temperaturas sentidas serão entre os 16ºC e os 27ºC, com céu pouco nublado. A norte, no Porto, são esperados aguaceiros e temperaturas entre os 15ºC e os 21ºC.