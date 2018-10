O mau tempo veio para ficar – pelo menos por uns dias. De acordo com o IPMA, as previsões de aguaceiros e rajadas de vento irão aumentar de intensidade e há possibilidade de neve no distrito da Guarda.

Segundo o IPMA, os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa, Setúbal, Beja e Faro estão esta segunda-feira sob aviso amarelo devido a previsão de chuva localmente forte (entre as 22h00 e as 4h00 de terça-feira) e vento forte com rajadas na ordem dos 75 km/h, com especial incidência no litoral (até ao final da tarde de terça-feira).

A juntarem-se a estas regiões, os distritos de Viseu e Santarém têm apenas aviso amarelo de chuva a partir do final do dia desta segunda-feira e até às 04h00 de terça-feira, enquanto Portalegre, Évora e Castelo Branco será entre as 02h00 e as 06h00 de terça-feira.

Devido à agitação marítima que se deverá registar no litoral centro, Leiria, Setúbal e Lisboa estão também a amarelo até às 4h00 de terça-feira, com previsões de ondas com 4 a 5 metros.

De acordo com o instituto, o céu tem vindo a tornar-se gradualmente nublado ou encoberto e essa previsão estender-se-á ao dia de terça-feira, com a chuva a aparecer ao lado das nuvens a partir deste final de tarde. Foi também prevista neve a partir do final desta tarde para altitudes acima dos 1.200 metros, com ainda formação de geada nas regiões do interior Norte e Centro.

Para esta terça-feira, as temperaturas irão descer ligeiramente em relação ao começo da semana, com as temperaturas mínimas a oscilarem entre os 3°C e os 12°C e as máximas entre os 6°C e os 16°C.

O forte vento e os aguaceiros irão conduzir a que todo o contingente fique sob o aviso amarelo, com o distrito da Guarda a subir a aviso laranja devido à previsão de neve. A chuva, essa, permanecerá pelo menos até ao final da tarde de quarta-feira, altura em que as temperaturas também começarão a aumentar ligeiramente.