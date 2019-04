Centenas de fotografias e vídeos das condições metereológicas que se verificam no país foram partilhadas nas redes sociais.

Chuva e neve já se fazem sentir em todo o País, com vários locais de norte a sul de Portugal a ficarem pintados de branco. A Serra de Montesinho, em Bragança, é um exemplo disso e há imagens que mostram o nevão que caiu.



O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou esta quinta-feira sob aviso laranja os distritos de Bragança, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo e Braga devido à previsão de queda de neve acima dos 800/1.000 metros.



O aviso laranja naqueles cinco distritos vai estar em vigor entre as 21h00 desta quinta-feira e as 18h00 de sábado.



O IPMA já tinha colocado os distritos de Bragança, Porto, Viseu, Guarda, Vila Real, Viana do Castelo e Braga sob aviso amarelo entre as 12h00 e as 18h00 desta quinta-feira devido à queda de neve acima de 800/1.000 metros.



Também em Viana do Castelo a neve e o granizo deixaram as estradas pintadas de branco.



Na Serra da Estrela, o acesso ao maciço central está encerrado na manhã desta sexta-feira devido à queda de neve e às condições meteorológicas adversas.