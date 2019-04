As vítimas foram assistidas no local pelo INEM.

Um choque entre um autocarro francês e um elétrico na baixa, no cruzamento entre a Rua do Ouro com a Rua da Conceição, em Lisboa, fez este domingo seis feridos.



Inicialmente o INEM informou que houve "cinco feridos ligeiros", mas atualizou o número para seis: "quatro homens e duas mulheres, entre os 30 e 70 anos", também ligeiros.



As vítimas foram assistidas no local pelo INEM.





O alerta foi dado às 13h18.



