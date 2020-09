O presidente do Chega, André Ventura, prometeu aos delegados da II Convenção Nacional "lutar até à última gota de sangue por Portugal", no encerramento da atribulada reunião magna do partido.





Chama-se "Moção Estratégica Global para Portugal" e foi levada a discussão na Convenção do Chega , que decorreu este fim de semana, em Évora. Subscrita por Rui Roque, antigo militante do PNR (Partido Nacional Renovador), além da reintrodução da prisão perpétua para crimes de homicídio com especial violência sobre crianças e idosos, propõe ainda, no que diz respeito ao Serviço Nacional de Saúde, a manutenção no SNS da possiblidade de aborto. Porém, a todas "as mulheres que abortem no Serviço Público de Saúde, por razões que não sejam de perigo imediato para a sua saúde, cujo bebé não apresente malformações ou tenham sido vítimas de violação, devem ser retirados os ovários, como forma de retirar ao Estado o dever de matar recorrentemente portugueses por nascer, que não têm quem os defenda no quadro atual".Diz o autor que esta proposta permitiria ainda "não impor aos médicos" a prática do aborto "de forma recorrente na mesma mulher". Até porque, segundo Rui Roque, "num país onde nascem 80 mil bebés por ano, 25% deste número é abortado".Entretanto,

Na sua quarta intervenção do fim de semana, Ventura, o deputado único e pré-candidato presidencial, dirigiu-se a adversários como Rui Rio (PSD), António Costa (PS), Catarina Martins (BE) ou Jerónimo de Sousa (PCP), afirmando: "eu ainda aqui estou e vou continuar".

"Este homem que aqui está vai lutar por vocês até à última gota de sangue para que Portugal seja de novo um grande e enorme país", acentuou um inflamado Ventura na parte final do discurso, empolgando os fervorosos e ruidosos apoiantes.

O líder partidário garantiu que o Chega não é "um partido do sistema" e nunca será, justificando assim o facto de não ter tido o apoio esperado na votação para a sua lista da direção nacional, tendo mesmo sido obrigado a submetê-la a votos por três vezes até atingir os dois terços requeridos pelos estatutos.

"Aqueles que pensavam que seria um partido como os outros em que jogadas de bastidores decidiam o poder interno, desenganem-se. Este partido é dos militantes. Nunca cederei a jogos de bastidores", prometeu.

O segundo e último dia de trabalhos, em Évora, durou desde as 08:00 da manhã, com a primeira das três votações, até às 20:20, hora da intervenção de encerramento de Ventura.

"Posso enganar-me ou posso estar certo, mas amo este país mais do que qualquer político em Portugal", declarou.

O presidente do partido nacional populista referiu-se ainda a comentadores televisivos ou pessoas de outras forças políticas que, durante a tarde, "foram dizendo que podia ser o ultimo dia de Ventura à frente do Chega"

"Esqueceram-se de que não somos um partido que retira à confiança a quem trabalha por ele e todos os dias entrega a vida por ele", disse.

Ventura, na única vez em que se virou para fora, citou os nomes de Rio, Costa, Catarina Martins e Jerónimo, sublinhando: "eu ainda aqui estou e vou continuar".