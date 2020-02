Jorge Castela, na qualidade de segundo signatário do requerimento de constituição do Chega, e Pedro Perestrello, de sexto subscritor, enviaram um pedido ao Tribunal Constitucional (TC) a pedir a "formal desassociação" do documento fundador do partido.





"Requerem, assim, que seja junto, como averbada, ao requerimento inicial, a sua formal desassociação deste, e que, como e por bem este egrégio Tribunal Constitucional entender doutamente decidir, o que mais aprouver, de modo a que sejam observados os Princípios da Legalidade e da Transparência a que organizações político-partidárias estão obrigadas", lê-se no documento enviado dia 30 de dezembro, a que ateve acesso. Fonte do Tribunal Constitucional confirmou a receção do requerimento.Entre os motivos para o requerimento estão as notícias daque têm vindo a público, nomeadamente a alteração da declaração de princípios e o processo de assinaturas falsas, que corre no DIAP de Lisboa — "mormente pelo assertivo artigo de investigação da revista semanal Sábado n.º 817, de 24 de Dezembro de 2019", lê-se.Recorde que o Chega mudou a declaração de princípios sem enviar o novo documento ao TC, noticiou aem dezembro em primeira mão. Na nova declaração o partido acrescentou dois pontos, retirou três e alterou a semântica de quatro ao texto basilar do partido. Todas as derivações da palavra "nacionalismo" foram retiradas, por exemplo.

"Havendo uma evidente contradição, nos seus próprios termos (e, com laivos de hipocrisia política, se 'apagando' princípios e valores), tal consubstancia um embuste e uma fraude, que deverá ser rigorosa, jurídica e politicamente, sindicada, à luz do mencionado Princípio da Transparência, que deverá presidir a qualquer organização político-partidária e que foi, manifestamente, e in casu, violado", lê-se no requerimento dos fundadores. "Os requerentes não poderiam ficar indiferentes, em salvaguarda, ainda, do seu Bom Nome e idoneidade pessoal, moral, profissional e política", acrescentam no requerimento enviado ao TC.