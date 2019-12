O deputado único eleito pelo partido Chega afirmou durante a campanha eleitoral que os portugueses andavam "a sustentar quem não quer fazer nada" no Parlamento. André Ventura pretendia mesmo reduzir o número de deputados para 100 (mais tarde corrigiu para 180, como obriga a Constituição). Desde que chegou à Assembleia, ou seja, há dois meses, já apresentou algumas iniciativas legislativas, mas a principal ocupação parlamentar do Chega têm sido os votos de congratulação, saudação, repúdio e condenação. Só para esta sexta-feira estão agendados 17 votos propostos pelo partido de extrema-direita, mais do que aqueles apresentados por todos os partidos na legislatura anterior no mesmo espaço de tempo.Entre os votos que vai apresentar há um de condenação pelo preço dos transportes na Venezuela; outro pela demora do reembolso da ADSE aos beneficiários; mais um de condenação e pesar pelo esfaqueamento de três menores em Haia; e ainda outro de condenação pelas mães que morreram em 2018 por complicações durante a gravidez, o parto e o puerpério. Há ainda propostas de votos de condenação referentes à atuação russa na Crimeia e "pelo aproveitamento político que foi feito em torno da presença de Greta Thunberg em Portugal" e a uma agressão a uma professora em Marvila.Houve também votos de repúdio pelos resultados do Relatório PISA 2018; repúdio pela proibição de contratação de novos médicos e enfermeiros; repúdio ao bloqueio do ministro das Finanças à contratação de polícias e ainda repúdio pelas declarações da ministra da Saúde sobre as falhas no acesso a medicamentos se deverem à globalização.Mas nem tudo são críticas e há mesmo quatro votos de congratulação: "pela distinção dos Açores com o certificado de destino turístico sustentável", "pela retirada de Cuba da lista de países amigos de Portugal", pela produtividade de Auto Europa e ainda "pela presença de quatro universidades portuguesas no ranking das 100 melhores do mundo do Financial Times".Estes votos são discutidos pelos deputados em Parlamento e votados por todos os partidos. Esta legislatura tem sido rica em votos. Até ao início de dezembro tinham sido apreciados mais de 70 votos apresentados pelos deputados. No período homólogo de 2015 tinham sido apresentados 11 votos. Ou seja, apenas nesta sessão o Chega apresentou mais votos do que todos os restantes partidos nas primeiras três sessões parlamentares.