O primeiro-ministro, António Costa, foi o convidado deste domingo do programa humorístico de Ricardo Araújo Pereira, "Isto é Gozar com Quem Trabalha" da SIC, e aproveitou para falar de tudo um pouco, desde a situação da covid-19 em Lisboa e Vale do Tejo, à injeção de capital no BES, passando por Azeredo Lopes e Tancos e por Mário Centeno e o seu sucessor como ministro das Finanças, João Leão.

Quando questionado sobre a sua afirmação de que a realização da fase final da Champions em Lisboa seria um prémio destinado aos profissionais de saúde, Costa foi perentório: "Sou um glutão das palavras, por isso não devem ter ouvido a parte em que disse que era um agradecimento aos portugueses em geral, aos profissionais de saúde em particular, por terem criado as condições de confiança para que Portugal fosse escolhido como um destino seguro para realizar a Champions."

Costa afirmou ainda que a situação na Área Metropolitana de Lisboa não representará riscos quanto à realização do evento. "Em cada um desses jogos haverá menos público do que nesta sala do Teatro Villaret. Vão ter menos público presencial e um bocadinho mais de público televisivo", respondeu a Ricardo Araújo Pereira.

Quanto à saída de Centeno de ministro das Finanças e a entrada de João Leão, o humorista questionou o chefe de Governo se esta troca não se compararia à substituição de treinadores do Benfica entre Rui Vitória e Bruno Lage. "O João Leão já fazia parte da equipa A, há cinco anos que já estava a jogar na equipa A, passou foi a capitão de equipa", respondeu Costa, que indicou ainda que a injeção de capital no BES não será algo "para nos vacinar", mas sim "para combater os vírus que haviam no BES": "Se não houvesse estas injeções, o vírus já se tinha espalhado".

O humorista do "Isto é Gozar com Quem Trabalha" questionou ainda António Costa sobre o julgamento de Tancos que terá como arguido o seu antigo ministro da Defesa, Azeredo Lopes. "É uma felicidade podermos todos agora subir ao grande palco. Finalmente um julgamento que tem sido público vai continuar a ser público, mas, agora, no local próprio, que é o tribunal. E com uma curiosidade que eu acho que todos temos. Eu, pelo menos, tenho. Tem de reconhecer que é um argumento muito original, que é o argumento em que o crime verdadeiramente grave não foi o roubo das armas, mas o crime verdadeiramente grave foi recuperar as armas. É tal a originalidade da narrativa. Olhe, eu, por mim, estou curiosíssimo em ver esse julgamento que, felizmente, vai chegar à praça pública", respondeu o primeiro-ministro.