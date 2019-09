Em fase de resolução fogo em mato que levou a evacuação de escola no centro de Lisboa

Um incêndio atingiu, esta quinta-feira, uma zona de mato entre a Penha de França e São Vicente, em Lisboa, e levou à evacuação de uma escola, mas encontra-se já em fase de resolução, de acordo com a Proteção Civil.



Segundo os dados da página da internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, o alerta foi dado pelas 12h00 e, passadas cerca de três horas e meia, foi dado como dominado, encontrando-se ainda no local, perto das 16h00, 134 operacionais, 40 meios terrestres e um meio aéreo.



Contactada pela agência Lusa, a presidente da Junta de Freguesia de São Vicente, onde os Sapadores Bombeiros de Lisboa assinalaram o foco inicial do incêndio, assegurou que "não se trata agora de saber que territórios arderam, mas sim salvaguardar pessoas e bens".



"Vi labaredas que assustavam um santo. Tive um receio brutal com a bomba de gasolina que há na freguesia. O vento mudou de direção por duas vezes e o fogo chegou ao Vale da Eira. Descansei quando soube que tinha sido evacuada a escola básica Rosa Lobato Faria", explicou Natalina Moura.