O primeiro período do presente ano letivo termina daqui a cerca de um mês, mas muitos alunos continuam sem aulas. Estavam por preencher, no final da semana passada, 244 horários em contratação de escola - "são entre 750 e 800 turmas, o que pode penalizar entre 19 e 20 mil alunos", revelou o dirigente da Federação Nacional de Professores (Fenprof), Vítor Godinho ao Jornal de Notícias . Autarquias referem que falta de imóveis a preços acessíveis é uma das causas desta situação.Maior parte destes casos registam-se em Lisboa (128). Os outros concelhos onde há maior falta de professores são Setúbel (49) e Faro (13). Há um mês, estavam 350 horários sem candidatos em oferta de escola.As dificuldades das escolas em preencher os horários começa a preocupar as autarquias que pedem apoio ao Governo na disponibilização de imóveis a custos controlados.