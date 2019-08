Um incêndio florestal deflagrou este sábado, pelas 16h10, em Tomar, no distrito de Santarém, mobilizando cerca de 170 bombeiros, apoiados por 38 veículos e nove meios aéreos, segundo informação da Proteção Civil.Pelas 17h20, o combate às chamas estava a ser assegurado por "169 operacionais", auxiliados por meios terrestres e aéreos, de acordo com Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).A lavrar numa zona de "povoamento florestal", o incêndio deflagrou, pelas 16h10, na localidade de Contraste, na freguesia de São Pedro de Tomar, no concelho de Tomar , refere a ANEPC, na sua página na Internet.