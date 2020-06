Centros comerciais em Lisboa reabrem a partir de segunda-feira

Orçamento Suplementar, diploma que visa responder à crise económica provocada pela covid-19, prevendo uma queda do produto de 6,9% e necessidades de financiamento extra na ordem dos 13 mil milhões de euros.

Costa indicou ainda que, até ao final do mês, todo o país estará a ultrapassar o estado de calamidade para entrar no estado de contingência, com as regiões do Algarve e Alentejo a conhecerem um estado de alerta. Costa justifica que esta prorrogação até 1 de julho se deve à abertura do espaço aéreo já no dia 15 e aos sucessivos feriados que possam comprometer os números epidemiológicos