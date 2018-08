No entanto, o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas colocou meios em prevenção no centro de reprodução do lince ibérico, localizado em Silves.

O centro de reprodução do lince ibérico, em Silves, está, para já, livre do fogo que lavra na serra de Monchique desde sexta-feira, mas colocou meios em prevenção, segundo o instituto de conservação da natureza.



"O incêndio de Monchique não atingiu a área onde se localiza o CNRLI [Centro Nacional de Reprodução do Lince Ibérico], desenvolvendo-se principalmente a oeste", disse o Instituto da Conservação da Natureza e Florestas (ICNF), em resposta a questões da agência Lusa.



No entanto, "o ICNF entendeu, preventivamente, tomar medidas de contingência, activadas desde domingo ao final do dia, colocando meios humanos e materiais em prevenção para eventual necessidade de defesa ou evacuação do centro", avançou a instituição que tutela o centro.



O incêndio na zona de Monchique começou na sexta-feira e está hoje a ser combatido por mais de 1.200 operacionais, tendo se estendido até aos concelhos de Silves e Portimão. Até ao momento, o fogo provocou 30 feridos, um deles em estado grave.



Em 2017, o ICNF desenvolveu acções de gestão de combustível na área envolvente aos cercados, edifícios e na área circundante, "de forma a diminuir o risco de incêndio e estabelecer faixas e mosaicos de protecção" do centro de reprodução do lince ibérico.



"Os meios afectos são considerados adequados em função do grau de risco e de acordo com o acompanhamento e monitorização do incêndio e a sua evolução", acrescenta o ICNF, responsável pelo centro de reprodução do lince ibérico de Silves, no Algarve, e pelo projecto de reintrodução da espécie na natureza, desenvolvido em parceria com Espanha.