Foram poucas as centenas de pessoas que se manifestaram, na sexta-feira, com o movimento dos "coletes amarelos" que prometia parar Portugal. O Centro Comunitário da Gafanha do Carmo, no concelho de Ílhavo, não quis ficar de fora e mostrou como se juntou ao protesto. "Informamos que devido a um anormal congestionamento, a passagem entre o refeitório e a sala "Oeste" está interrompida", escreveram no Facebook.



Numa fotografia partilhadas nas redes sociais, são empunhados dois cartazes com pedidos. "Não às actividades depois de almoço" e "Sim à Playboy TV nos quartos". A imagem foi partilhada já mais de 500 vezes.





A manifestação "Vamos para Portugal" levou, na sexta-feira, à publicação de várias imagens pelo Twitter, onde os portugueses usaram a imaginação para comentar o desenrolar dos acontecimentos.

Na sexta-feira, pelo País, os "coletes amarelos" desmobilizaram, não houve cargas policiais e Portugal moveu-se com apenas alguns episódios de maior congestão.