O ministro das Finanças, Mário Centeno, esteve esta manhã no Parlamento para apresentar o

Centeno realçou ainda a descida da dívida pública: "De mais de 130% do PIB passou para 118% em 2019 e ficará abaixo de 100% no fim desta legislatura".



O ministro das Finanças cita Fernando Pessoa para apelar à votação a favor do Orçamento do Estado para 2020." Não votem as medidas de despesa com heterónimo gastador e as da receita com heterónimo aforrador", afirma Mário Centeno, sublinhando que Fernando Pessoa também era um "homem de contas" e assumiria também a responsabilidade de aprovar um "OE responsável".



"Já este ano chegaremos a um saldo orçamental positivo, o primeiro da nossa história democrática. Portugal deixará finalmente de viver à custa dos impostos que serão pagos pelas gerações futuras. Este é um orçamento para os mais jovens", disse Centeno.