Dia Mundial de Cancro da Cabeça e Pescoço, que em Portugal regista três mil novos casos por ano.

O Grupo de Estudos de Cancro da Cabeça e Pescoço alerta que existem centenas de doentes oncológicos "à espera" de próteses dentárias, por terem perdido os dentes durante os tratamentos e não terem capacidade financeira para as comprar. Esta sexta-feira, celebra-se oEm Dezembro de 2016, o gabinete do Secretário de Estado-Adjunto e da Saúde publicou um despacho que previa a implementação de um progama-piloto em oito hospitais públicos no Grande Porto, Lisboa e Coimbra. O objectivo era a introdução progressiva de incentivos à colocação de próteses que permitam a reabilitação oral" de doentes oncológicos. Mas Ana Castro, presidente do referido grupo, diz que só no Centro Hospitalar do Porto e no de Gaia/Espinho existem "mais de 100 pessoas à espera" e "nenhum médico ainda conseguiu colocar uma prótese dentária". "Não se procede como no pagamento de ajudas técnicas, em que os doentes compram e pedem reembolso. São próteses com especificidades cuja colocação tem de ser acompanhada no hospital. Onde é que os hospitais vão adquirir as próteses? Como fazem esse procedimento? Os hospitais já pediram esclarecimentos ao Ministério [da Saúde], mas ainda não sabem", explicou em declarações ao Jornal de Notícias, considerando ser "urgente" desbloquear o problema.Ao mesmo jornal, o Ministério da Saúde diz que foi "apurado um curso médio de 150 euros para as próteses e um financiamento anual global de 75 mil euros". O procedimento seria pago através de "reembolso" das próteses. Mas o gabinete de