O incêndio que deflagrou em Ribalonga, Alijó, está a queimar "com alguma intensidade", estando a ser alimentado pelo vento forte que dificulta o combate dos bombeiros que montaram operações em várias frentes de fogo. Duas pessoas ficaramOs bombeiros mobilizaram meios para junto de vilas para proteger os habitantes e foram ainda reforçadas as defesas no Itinerário Complementar 5 (IC5), a Autoestrada 4 (A4) e estradas municipais. "Há aldeias em que o incêndio se está a aproximar, contudo os meios estão no local", salientou o comandante operacional distrital de Vila Real (CODIS), Álvaro Ribeiro.Para o terreno foram mobilizados perto de 226 operacionais, que estão a ser apoiados por 63 viaturas e cinco meios aéreos. Álvaro Ribeiro explicou que "está a ser feito um grande esforço com os meios aéreos, no sentido de se diminuir a intensidade" do fogo, mas o vento está a ser o principal obstáculo no combate às chamas.De acordo com Álvaro Ribeiro, as duas pessoas que ficaram feridas na sequência deste fogo, um civil e um militar da GNR, foram transportadas para a unidade de Vila Real do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro (CHTMAD)Oito meios aéreos e 199 operacionais combatiam, esta quarta-feira, às 16h45, um incêndio próximo da localidade de Sobral do Campo, em Castelo Banco, que deflagrou pouco depois das 15h00 num povoamento florestal, disse fonte da Proteção Civil.De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) de Castelo Branco, o alerta para o incêndio, que lavra num povoamento florestal, na freguesia de Ninho do Açor e Sobral do Campo, foi dado às 15h07.O CDOS de Castelo Branco explicou que, neste momento, "o incêndio está em curso", sem avançar mais qualquer tipo de informação.Segundo a página na internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), às 16:45 estavam, no local, oito meios aéreos e 199 operacionais apoiados por 51 viaturas.O presidente da Câmara de Castelo Branco, Luís Correia, afirmou que o incêndio não ameaça nenhuma localidade, mas que uma frente do fogo piorou pouco depois das 19h00."Não há, felizmente, nenhuma localidade em perigo. Esperemos que se mantenha assim", afirmou o presidente da Câmara de Castelo Branco, Luís Correia, em declarações à agência Lusa.O autarca, que se deslocou ao local para acompanhar os trabalhos de combate às chamas, explicou que no terreno estão a ser feitos todos os esforços para controlar o incêndio que lavrava àquela hora entre a localidade de Sobral do Campo e a freguesia de São Vicente da Beira, nas proximidades da barragem do Pisco, no concelho de Castelo Branco.