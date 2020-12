Marcelo vai estar com 22 pessoas no Natal

Num discurso proferido a 4 de dezembro, Marcelo tinha apelado à "sensata maturidade cívica" dos portugueses para enfrentarem um Natal sem aumentar excecionalmente o número de contágio. O Presidente apelou mesmo a que se tenha "respeito acrescido das regras que possam prevenir contágios familiares generalizados".



No entanto, parece que o Presidente esteve atento às recomendações de Rui Portugal, subdiretor-geral da Saúde, que falou na hipótese de substituir o tradicional jantar de 24 de dezembro por outras celebrações: "Não é obrigatório que o Natal se comemore neste país na ceia de Natal. Pode-se comemorar por um momento de exceção num almoço de Natal na véspera do dia de Natal. Não há nada que o impeça". O objetivo seria reduzir o número de horas em que as famílias estavam em contacto.



"Preferencialmente, devemos limitar todas as celebrações e os contactos nesta quadra festiva ao agregado familiar com quem se habita", pode



O sub-diretor da DGS sugeriu ainda que os portugueses podem, no limite, alargar os contactos no máximo a quatro ou cinco pessoas foram da "bolha" familiar durante as festas de Natal e Ano Novo. De acordo com a entrevista de Marcelo à TVI, os seus contactos desta época serão muito além dos "quatro ou cinco" que estão fora da sua "bolha". dos encontros desta época festiva iria passar por reuniões familiares em dias diferentes (as declarações são de meado de novembro, muito antes de ficar em isolamento profilático), o médico de medicina geral e familiar e professor da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, Carlos Martins, explicou que esse exemplo dado pelo governante é exemplo do que não se deve fazer, sublinhando que é importante que as pessoas minimizem o número de contactos.Num discurso proferido a 4 de dezembro, Marcelo tinha apelado à "sensata maturidade cívica" dos portugueses para enfrentarem um Natal sem aumentar excecionalmente o número de contágio. O Presidente apelou mesmo a que se tenha "respeito acrescido das regras que possam prevenir contágios familiares generalizados".No entanto, parece que o Presidente esteve atento às recomendações de Rui Portugal, subdiretor-geral da Saúde, que falou na hipótese de substituir o tradicional jantar de 24 de dezembro por outras celebrações: "Não é obrigatório que o Natal se comemore neste país na ceia de Natal. Pode-se comemorar por um momento de exceção num almoço de Natal na véspera do dia de Natal. Não há nada que o impeça". O objetivo seria reduzir o número de horas em que as famílias estavam em contacto."Preferencialmente, devemos limitar todas as celebrações e os contactos nesta quadra festiva ao agregado familiar com quem se habita", pode ler-se nas recomendações da Direção-Geral da Saúde para a quadra natalícia O sub-diretor da DGS sugeriu ainda que os portugueses podem, no limite, alargar os contactos no máximo a quatro ou cinco pessoas foram da "bolha" familiar durante as festas de Natal e Ano Novo. De acordo com a entrevista de Marcelo à TVI, os seus contactos desta época serão muito além dos "quatro ou cinco" que estão fora da sua "bolha".

"Eu no dia 23 almoço fora num restaurante com a minha família brasileira. E como são ligeiramente mais do que cinco ficam cinco em duas mesas, não mais que cinco em cada mesa, espaçadas. No dia 23 à noite janto com os meus irmãos e cunhadas, cinco. No dia 24 janto com outra parte da família, cinco. No dia 25 não janto com ninguém. No dia 26 estou com dúvidas porque tenho a família portuguesa. Os netos e a família portuguesa são sete."As contas não são certas, até porque Marcelo Rebelo de Sousa não deu os números concretos, mas há uma garantia: no Natal a "bolha de contactos" do Presidente da República será de pelo menos 22 pessoas (pelo menos seis no almoço de 23, cinco no jantar desse mesmo dia, cinco na véspera de Natal e pelo menos sete no jantar com "os netos" a 26 de dezembro). A descrição de como serão estes quatro dias foi feita pelo Presidente da República numa entrevista dada à TVI esta segunda-feira, sobre a sua re-candidatura a Belém.Marcelo incorreu no mesmo erro que, anteriormente, o primeiro-ministro tinha incorrido: achar que dividir os jantares por muitas pessoas é a solução ideal para reduzir a possibilidade de contágios. Quando Costa explicou que a sua gestão familiar