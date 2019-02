CDS vai apresentar moção de censura contra o Governo

A Comissão Executiva do partido está reunida neste momento para acertar os detalhes do texto que dará entrada na Assembleia da República.

O CDS-PP vai avançar com uma moção de censura ao Governo, na Assembleia da República, afirmou à agência Lusa uma fonte dos centristas.



A notícia foi avançada pela edição "on-line" do semanário Expresso e confirmada à Lusa por fonte do CDS.



A presidente centrista, Assunção Cristas, tem prevista uma conferência de imprensa às 16:00, na sede nacional do CDS, em Lisboa.



A moção de censura foi discutida numa reunião da comissão executiva do partido, que se realizou à hora de almoço, ainda segundo fontes do partido.



De acordo com fontes da direção de Assunção Cristas, ouvidas pela Lusa, o CDS vai invocar vários falhanços do executivo, afirmando-se que o Governo está desorientado e "já não governa".



O texto da moção de censura do CDS-PP será divulgado hoje e entregue ainda no parlamento.



O regimento da Assembleia da República prevê, no seu artigo 222.º que o debate da moção de censura "inicia-se no terceiro dia parlamentar subsequente à apresentação da moção de censura".



Previsivelmente, a moção de censura deverá ser discutida na próxima semana, e a agenda parlamentar terá que ser ajustada, dado que quinta-feira está agendado um debate quinzenal com o primeiro-ministro.



A última moção de censura a ser discutida no parlamento foi também apresentada pelo CDS há ano e meio, em 24 de outubro de 2017, centrada nas falhas do Estado no combate aos grandes incêndios desse ano.



A moção foi rejeitada com 122 votos contra, do PS, PCP, BE, PEV e do deputado do PAN, e 105 votos favoráveis, do CDS-PP e do PSD.



Esta será a segunda moção de censura ao Governo minoritário do PS, chefiado por António Costa e a 30.ª em 45 anos de democracia.