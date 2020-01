Francisco Rodrigues dos Santos está a fechar o congresso do CDS. O novo líder centrista considerou que o congresso mostrou que a militância do CDS está "mobilizada, viva, com confiança no futuro,com esperança no papel do partido, que disse presente e que aqui está para fazer face aos desafios".





Para o novo líder, o CDS é "inegável na nossa democracia, estamos cá para combater as esquerdas e o socialismo vigente em Portugal".O novo líder frisou o municipalismo do CDS e afirmou: "Os sindicatos estão para os partidos de esquerda como as autarquias para os partidos democratas-cristãos. O CDS cá estará para reforçar a sua malha" no poder local, "para formular listas competitivas para tornar CDS que em vez de contar vereadores, conta muitos presidentes de câmara de norte a sul e ilhas".Rodrigues dos Santos abriu ainda caminho à reconciliação com Manuel Monteiro: "Não tenho arrependimentos permanentes com a História. É o momento do CDS se reconciliar com todo o seu passado, desde Freitas do Amaral, Lucas Pires, Paulo Portas, Manuel Monteiro, Ribeiro e Castro, Assunção Cristas."Adiantou ainda: "Quero agregar e não quero divisão."