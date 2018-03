Prova equestre acaba em agressões a cavaleiro

Os agressores serão familiares de um rival de Vasco Mira Godinho. A agressão ocorreu durante um concurso, que decorreu no Estoril

O cavaleiro português Vasco Mira Godinho foi "violentamente agredido" nas instalações de um centro hípico onde decorria o Concurso Nacional de Dressage, no Estoril. O ataque terá sido perpetuado por familiares de um outro cavaleiro olímpico, Gonçalo Carvalho. O pai e cunhado do cavaleiro terão já estado envolvidos em situações semelhantes.



Segundo o cavaleiro relatou, fez o concurso e quando terminou foi "preparar a carrinha para ir embora, guardar os cavalos, as mantas de transporte, etc.".



"Ao passar pelo parque de estacionamento vi o Gonçalo Carvalho, a conversar com umas alunas. Quando chego à minha carrinha vi que estava uma outra viatura branca a bloquear-me a passagem, com o pai e o cunhado do Gonçalo no interior. Quando estava a arrumar as mantas, dirigiram-se a mim, o pai do Gonçalo com as mãos atrás das costas, de onde tirou um bastão e começou a bater-me", relatou Vasco Mira Godinho. O cavaleiro disse que tentou defender-se com o antebraço, mas o cunhado tê-lo-á puxado para as traseiras do centro onde decorria o concurso e começado a esmurrar o atleta, tendo-lhe abrido o sobrolho. O ataque terá cessado com a chegada de um veículo e os dois homens, ao aperceberem-se da viatura, terão fugido.



"Quando saí do estacionamento vi que o Gonçalo Carvalho ainda lá estava e dirigi-me a ele, dizendo-lhe o que o pai e o cunhado me tinham feito. Ao que ele me respondeu: 'Isto foi pelo que fizeste ao meu pai'", contou o atleta.



Quando as autoridades chegaram ao local os dois alegados agressores já não se encontravam nas instalações do centro hípico. Gonçalo Carvalho foi "convidado a sair", pelos proprietários das instalações, o que só aconteceu por acção da polícia.