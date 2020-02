A Comissão Parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias considerou que o projeto de lei do Chega que propõe o agravamento de penas para os crimes de abuso sexual de crianças e uma pena acessória de castração química "não preenche os requisitos do ponto de vista constitucional". Votaram a favor do parecer o PS, PCP e a deputada não-inscrita Joacine Katar Moreira, abstiveram-se PSD e PAN e votaram contra o Bloco de Esquerda, CDS e Chega.Num texto publicado no Facebook, o líder parlamentar do BE , Pedro Filipe Soares, justificou o voto dos bloquistas."Deve uma comissão Parlamentar vetar projetos de Lei e impedir a sua discussão e votação em plenário? Não deve. Uma comissão parlamentar não é a primeira instância do Tribunal Constitucional", começou por escrever. "As comissões parlamentares são compostas por deputados e deputadas e reproduzem a representação partidária do plenário. Isto significa que, em situações de maioria absoluta, uma Comissão Parlamentar também tem uma maioria absoluta de membros eleitos pelo mesmo partido. Para garantir a liberdade de iniciativa, nenhuma maioria absoluta deve poder vetar iniciativas legislativas de outros partidos sob o argumento constitucional".Considerando que o projeto de lei que o partido de André Ventura apresentou é "uma aberração política que atenta contra a dignidade humana", o deputado assegurou que vetar o projeto do Chega "é a forma errada de responder à iniciativa". "O projeto de lei que o CHEGA apresentou, em que defende a castração química, é uma aberração política que atenta contra a dignidade humana - a proposta é um dos melhores exemplos da nulidade do contributo deste partido. A sua inconstitucionalidade é mais do que uma simples suspeita. Mas, levando a questão para o tema constitucional, desvaloriza-se a escolha do CHEGA de descriminalizar abusos sexuais sobre menores de 18 anos, como o Conselho Superior de Magistratura já denunciou", defendeu Pedro Filipe Soares.Depois de a Comissão Parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias ter considerado que o projeto de lei do Chega "não preenche os requisitos do ponto de vista constitucional", vai caber ao presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues , decidir se o projeto de lei será debatido em plenário na próxima sexta-feira.