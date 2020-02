A Direção-Geral da Saúde (DGS) informou, esta segunda-feira, que os casos suspeitos de coranavírus no Porto e em Lisboa, que foram encaminhados para o Centro Hospitalar Universitário de São João e Hospital Dona Estefânia, foram negativos.

O anúncio foi feito pela DGS após realização de análises laboratoriais pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA), com duas amostras biológicas negativas.

Um dos casos tratava-se de

uma jovem, de 21 anos, regressada da China que foi encaminhada para o Centro Hospitalar Universitário de São João. O outro, anunciado esta segunda-feira, tratava-se de uma criança, igualmente regressada da China que tinha sido encaminhada para o Hospital Dona Estefânia.



Há mais um caso suspeito em Portugal



Uma doente foi encaminhada esta segunda-feira para o Centro Hospitalar Universitário de São João com suspeitas de coronavírus.



A doente ficará internada e será realizada a colheita de amostras biológicas para análise pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA).



Este é, de acordo com a Direção-Geral da Saúde, o 11º caso a ser validado como suspeito.



Existe ainda um 12.º caso, noticiado esta segunda-feira. Trata-se de uma mulher de nacionalidade chinesa que se encontra internada em Lisboa.



Segundo o que o Correio da Manhã conseguiu apurar junto de fonte médica do Hospital de São José, a mulher deu entrada nesta unidade de saúde, acompanhada pelo marido, com febre alta e tosse. Após avaliação inicial, foi encaminhada para o Hospital Curry Cabral onde se encontra isolada e a aguardar a realização de exames.



(atualizado às 14h36)