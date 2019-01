O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) detetou 129 jogadores de futebol em situação ilegal em clubes ou associações desportivas de Portugal durante o ano de 2018. Os números, revelados pelo Jornal de Notícias, indicam que a estatística mais do que aumentou em relação ao ano anterior, em que foram registados 59 jogadores em situação irregular.

Na maioria dos casos trata-se de jovens sul-americanos que chegam para singrar na Europa mas também foram encontrados casos com envolvimento de redes de imigração ilegal. Ao todo, em 66 ações de fiscalização, o SEF deteve 129 atletas com inconformidades. No ano de 2017, foram apenas detetados 59 em 72 operações centradas especificamente em clubes de futebol.

"As ações de fiscalização do SEF direcionadas á fiscalização da atividade desportiva, incidindo sobretudo no futebol, visam essencialmente a prevenção, deteção e combate a fenómenos associados ao auxílio à imigração ilegal", adiantou fonte do SEF junto do Jornal de Notícias.